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29 января, 10:00

Блогер Андрей Сидоропуло объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск блогера Андрея Сидоропуло

Блогер Андрей Сидоропуло, который позиционирует себя как эксперт по арбитражу трафика, объявлен в федеральный розыск. Об этом свидетельствует сообщение в базе розыска МВД РФ.

"Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье УК", — сказано в заявлении ведомства.

Сидоропуло в соцсетях утверждал, что разработал курс, в котором рассказывалось о процессе закупки трафика по низкой цене для того, чтобы перепродать его по более высокой. Стоимость онлайн-обучения доходила почти до 400 тысяч рублей. Некоторые пользователи платили за курс, однако потом понимали, что все данные взяты из открытых источников и ничего нового нет.

В итоге Сидоропуло и его команда исчезли, а вернуть деньги у обманутых подписчиков не получалось. В результате люди подали на блогера в суд.

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YouTube / Yardrey

Никита Осипов
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