Названо идеальное время суток для секса, чтобы он не был трудным и скучным

Многие пары для выполнения супружеского долга выбирают вечернее и ночное время суток, а после жалуются на плохое самочувствие. При этом и сам процесс проходит не совсем идеально. Так когда же лучше заниматься сексом и при каких обстоятельствах? Как рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук, это совершенно индивидуальный вопрос, на который влияют многие факторы, в том числе темперамент, возраст и жилищные условия.

Переделав множество дел за день, человек может сильно устать и к вечеру быть не в состоянии и не в настроении для интима. А если всё же решится порадовать свою половинку, то, скорее всего, будет думать о завтрашнем раннем подъёме на работу и других заботах.

"Сексуальные реакции будут притупляться. Восторга от таких отношений будет всё меньше, всё меньше прелюдий, меньше предвкушений, хуже работает дофаминовая система, и, как следствие, такой трудный и скучный секс со временем пропадает из жизни", — пояснил врач в эфире "Радио Sputnik".

Кроме того, не всякого порадует и секс в слишком раннее время, ведь гораздо лучше провести время под одеялом и поспать ещё "пять минуточек". Хорошей альтернативой может стать занятие любовью по выходным дням после завтрака, когда выспались, покушали, сходили в душ и решили "просто полежать". Как считает сексолог, это довольно полезная привычка, благодаря которой спонтанные варианты случаются и на неделе, ведь незатухающие рефлексы помогают быть более лёгкими на подъём.

Кстати, врач также отметил, что после секса многим мужчинам хочется какое-то время побыть в покое, тогда как женщины, наоборот, чувствуют прилив энергии.

"Особенности гормонального реагирования заключаются в том, что для большинства мужчин после коитуса наступает фаза защитного торможения, так называемый рефрактерный период, и мужчина начинает восстановление для следующего "подвига". Недаром говорят, что "после соития всякий зверь печален", — заключил Кульгавчук.