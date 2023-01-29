В Госдуме напомнили об индексации ряда выплат на детей с февраля 2023 года

В Государственной думе напомнили о законах, которые вступают в силу в феврале. В частности, на 11,9% будет проиндексирован размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребёнка и выплата по уходу за ним.

Почти до 587 тысяч рублей увеличится размер маткапитала на первого ребёнка, что на 62,5 тысячи выше, чем в прошлом году. Выплата на второго станет больше на 82,5 тысячи рублей и составит более 775 тысяч. Вырастет также сумма единовременного пособия при рождении малыша, а также ежемесячного пособия по уходу. Речь идёт о росте льгот на 11,9%.