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29 января, 10:26

Кошка чудом выжила в страшном ДТП на Урале, в котором погибли её хозяева

На Урале кошка выжила в ДТП, в котором погибли её хозяева

<p>В ДТП по Нижним Тагилом выжила кошка. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-212261625_695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД66</a></p>

В ДТП по Нижним Тагилом выжила кошка. Фото © VK / ГИБДД66

Единственной выжившей в автомобиле, попавшем в страшное ДТП под Нижним Тагилом, оказалась кошка. Инспекторы обнаружили испуганное животное в переноске, которая могла спасти ему жизнь. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП под Нижним Тагилом. Фото © VK / ГИБДД66

ДТП под Нижним Тагилом. Фото © VK / ГИБДД66

ДТП под Нижним Тагилом. Фото © VK / ГИБДД66

ДТП под Нижним Тагилом. Фото © VK / ГИБДД66

"Автоинспекторы со спасателями в салоне автомобиля "Рено-Дастер" обнаружили кошку в переносном устройстве. Сотрудники полиции доставили её в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей передачи родственникам погибших. Видимых травм на кошке не обнаружено", уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла на 149-м километре трассы Екатеринбург – Серов. Водитель Renault Duster пошёл на обгон, но столкнулся со встречным грузовым автомобилем Mercedes-Benz. От удара легковушку отбросило на отбойник, а затем на проезжавшую Skoda Fabia и ещё один грузовик. Погибли 53-летний водитель Renault и его 49-летняя пассажирка, именно в их машине и была найдена кошка. Два человека, находившихся в Skoda, госпитализированы.

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Татьяна Миссуми

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