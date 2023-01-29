Композитор Дунаев рассказал Лайфу о состоянии попавшего в больницу Дроздова
Композитор Дунаев рассказал Лайфу об улучшении состояния Дроздова
Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Доктор биологических наук, известный телеведущий Николай Дроздов находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку. Об этом в беседе с Лайфом рассказал певец, композитор, заслуженный артист России, друг семьи Дроздовых Дмитрий Дунаев.
"На самом деле его состояние удовлетворительное, он идёт на поправку. В реанимации он не находился. Ничего больше он себе не повредил, у него только сломаны рёбра", — сказал собеседник Лайфа.
По словам композитора, сейчас Дроздов находится в обычной палате, чувствует себя прекрасно и идёт на поправку. Артист также сообщил, что Николай Николаевич поддерживает связь с близкими по телефону, в частности с супругой Татьяной. Вместе с тем Дунаев высказал надежду, что в скором времени путешественник выздоровеет и будет продолжать радовать всех своим обаянием.
Напомним, Николай Дроздов попал в реанимацию после падения на улице. Инцидент произошёл, когда 85-летний телеведущий возвращался с работы в МГУ. В результате его госпитализировали с многочисленными переломами рёбер. В больнице Дроздова навещает дочка, а других посетителей в учреждение не пускают. Врачи утверждают, что телеведущий проведёт там ещё неделю, а затем его выпишут.