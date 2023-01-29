Композитор Дунаев рассказал Лайфу о состоянии попавшего в больницу Дроздова

Доктор биологических наук, известный телеведущий Николай Дроздов находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку. Об этом в беседе с Лайфом рассказал певец, композитор, заслуженный артист России, друг семьи Дроздовых Дмитрий Дунаев.

"На самом деле его состояние удовлетворительное, он идёт на поправку. В реанимации он не находился. Ничего больше он себе не повредил, у него только сломаны рёбра", — сказал собеседник Лайфа.

По словам композитора, сейчас Дроздов находится в обычной палате, чувствует себя прекрасно и идёт на поправку. Артист также сообщил, что Николай Николаевич поддерживает связь с близкими по телефону, в частности с супругой Татьяной. Вместе с тем Дунаев высказал надежду, что в скором времени путешественник выздоровеет и будет продолжать радовать всех своим обаянием.