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29 января, 10:39

Композитор Дунаев рассказал Лайфу о состоянии попавшего в больницу Дроздова

Композитор Дунаев рассказал Лайфу об улучшении состояния Дроздова

<p>Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Доктор биологических наук, известный телеведущий Николай Дроздов находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку. Об этом в беседе с Лайфом рассказал певец, композитор, заслуженный артист России, друг семьи Дроздовых Дмитрий Дунаев.

"На самом деле его состояние удовлетворительное, он идёт на поправку. В реанимации он не находился. Ничего больше он себе не повредил, у него только сломаны рёбра", — сказал собеседник Лайфа.

По словам композитора, сейчас Дроздов находится в обычной палате, чувствует себя прекрасно и идёт на поправку. Артист также сообщил, что Николай Николаевич поддерживает связь с близкими по телефону, в частности с супругой Татьяной. Вместе с тем Дунаев высказал надежду, что в скором времени путешественник выздоровеет и будет продолжать радовать всех своим обаянием.

Напомним, Николай Дроздов попал в реанимацию после падения на улице. Инцидент произошёл, когда 85-летний телеведущий возвращался с работы в МГУ. В результате его госпитализировали с многочисленными переломами рёбер. В больнице Дроздова навещает дочка, а других посетителей в учреждение не пускают. Врачи утверждают, что телеведущий проведёт там ещё неделю, а затем его выпишут.

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