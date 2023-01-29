"Они лучше!": Американцы посмеялись над Западом после новых побед "забаненных" русских фигуристов

Американцы скептически отнеслись к тому, что представлявшая Грузию Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию – 2023. Опять русские, но под другим флагом, заметили авторы The Skating Lesson.

"Мне нравится, как мы забанили Россию, одна из их девушек всё равно выиграла чемпионат Европы", — говорится в их канале в Twitter.

В комментариях пользователям пришлось признать, что выступление Губановой получилось достойным. Русские опять уделали всех, пусть и под флагом Грузии, отметили американцы. Некоторые предложили не обращать внимание на "русскость" девушки, главное — не было флага России, и вообще лучше называть Губанову грузинкой. Однако большинство пользователей посетовали, что фигурное катание уже не то.

"Они лучше! Соревнования без них недействительны, так как не участвуют все сильнейшие спортсмены", — написал про русских фигуристов один из комментаторов.