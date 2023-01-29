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29 января, 10:50

Движение по Крымскому мосту приостановят 30 и 31 января

Минтранс РФ предупредил об ограничениях движения по Крымскому мосту 30 и 31 января

На Крымском мосту 30 и 31 января будут действовать ограничения в движении автомобильного транспорта из-за проведения ремонта, водителям следует заранее планировать поездки. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.

"30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", говорится в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что завершена установка третьего пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста. Теперь предстоит провести надвижку четвёртого. На финальном этапе будут вестись работы по устройству деформационных швов, а также дренажа для отвода воды, по установке двух слоёв асфальтобетона, восстановлению инженерных систем, освещения и ограждений.

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ТАСС / ФДА "Росавтодор"

Татьяна Миссуми

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