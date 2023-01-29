Движение по Крымскому мосту приостановят 30 и 31 января
Минтранс РФ предупредил об ограничениях движения по Крымскому мосту 30 и 31 января
На Крымском мосту 30 и 31 января будут действовать ограничения в движении автомобильного транспорта из-за проведения ремонта, водителям следует заранее планировать поездки. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.
"30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что завершена установка третьего пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста. Теперь предстоит провести надвижку четвёртого. На финальном этапе будут вестись работы по устройству деформационных швов, а также дренажа для отвода воды, по установке двух слоёв асфальтобетона, восстановлению инженерных систем, освещения и ограждений.
ТАСС / ФДА "Росавтодор"