Движение по Крымскому мосту приостановят 30 и 31 января

На Крымском мосту 30 и 31 января будут действовать ограничения в движении автомобильного транспорта из-за проведения ремонта, водителям следует заранее планировать поездки. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.

"30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в телеграм-канале.