Российские войска заняли выгодные рубежи в районе Угледара
Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ. Потери противника за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 25 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.
Также российские войска нанесли удар по 102-й бригаде теробороны в районе Успеновки Запорожской области. Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили до 25 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Напомним, утром 26 января появилась информация, что российские войска зашли в Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где продолжаются бои с ВСУ. Также стало известно, что ВС РФ перерезали трассу Покровск – Угледар. Сегодня врио главы ДНР рассказал, что российские военные закрепились в восточной части города и продолжают продвижение на данном направлении.
Vk.com / Минобороны России