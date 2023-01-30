Российские войска заняли выгодные рубежи в районе Угледара

Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ. Потери противника за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 25 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.