ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января 2023, 11:30

Российские войска заняли выгодные рубежи в районе Угледара

Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи в районе Угледара и нанесли поражение подразделениям танковой бригады ВСУ. Потери противника за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 25 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики", отметил он.

Также российские войска нанесли удар по 102-й бригаде теробороны в районе Успеновки Запорожской области. Общие потери противника на этих направлениях за сутки составили до 25 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

В ДНР заявили, что российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара
В ДНР заявили, что российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Напомним, утром 26 января появилась информация, что российские войска зашли в Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где продолжаются бои с ВСУ. Также стало известно, что ВС РФ перерезали трассу Покровск – Угледар. Сегодня врио главы ДНР рассказал, что российские военные закрепились в восточной части города и продолжают продвижение на данном направлении.

BannerImage

Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar