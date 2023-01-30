Российские военные в ходе СВО поразили 73 артиллерийских подразделения противника за сутки
Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине поразили на огневых позициях 73 артиллерийских подразделения противника за прошедшие сутки. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.
Ранее российские лётчики и артиллеристы группировки "Центр" поразили до 110 бойцов ВСУ, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Речь идёт о солдатах 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ