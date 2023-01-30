Российские военные в ходе СВО поразили 73 артиллерийских подразделения противника за сутки

Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине поразили на огневых позициях 73 артиллерийских подразделения противника за прошедшие сутки. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.