Депутат Госдумы Анатолий Вассерман хочет принять участие в работе над учебником истории с разделом о СВО. С соответствующим предложением он намерен обратиться в Министерство культуры РФ. Парламентарий считает, что в книге необходимо прописать, что "к террору" привело внедрение в массовое сознание идеи о том, что Украина — это не Россия.

"СВО не на пустом месте возникла. На мой взгляд, учебник должен отражать прежде всего предысторию спецоперации. Там должно быть объяснено, каким образом более чем полуторавековая работа по внедрению в массовое сознание старой польской фальшивки "Украина — не Россия" привела к тому, что юго-западом Руси сейчас владеет террористическая организация", — сказал Вассерман в беседе с радио "Говорит Москва".

Он считает, что для учеников и преподавателей будет полезной информация о том, что ложь приводит к катастрофическим последствиям. По мнению депутата, даже не все учителя осознают, "что произошло на юго-западе Руси".