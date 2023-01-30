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30 января, 11:13

Правительство РФ расширило список причин инвалидности

Кабмин включил в список причин инвалидности ранения, полученные в добровольческих отрядах

Правительство России приняло решение дополнить пункт 15 правил признания лица инвалидом новым подпунктом о том, что соответствующий статус будет присваиваться получившим ранения во время службы в добровольческих отрядах. Постановление кабмина обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить подпунктом "р1" следующего содержания: "Инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании", — говорится в документе.

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Ранее кабмин одобрил законопроекты о пенсиях и детских пособиях в новых регионах России. Документы касаются сферы социальной защиты, охраны здоровья и трудовых отношений.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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