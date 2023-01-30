Правительство РФ расширило список причин инвалидности

Правительство России приняло решение дополнить пункт 15 правил признания лица инвалидом новым подпунктом о том, что соответствующий статус будет присваиваться получившим ранения во время службы в добровольческих отрядах. Постановление кабмина обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить подпунктом "р1" следующего содержания: "Инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании", — говорится в документе.