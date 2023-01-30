Количество жертв теракта в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 28

Число погибших при теракте в мечети в пакистанском Пешаваре достигло 28, пострадало свыше 150 человек. Об этом заявил телеканал Dawn.

"Власти сообщили, что по меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения. Официальный представитель больницы "Леди Ридинг" Мохаммад Асим добавил, что раненых всё ещё доставляют в медучреждение и некоторые из них находятся в критическом состоянии", — сказано в публикации СМИ.

В больницах по всему городу введён режим ЧС. Тем временем спасатели пытаются вытащить тех, кто остался под завалами. По уточнённым данным, взрыв произошёл около 13:40 (15:40 мск). У некоторых в результате случившегося закладывало уши, они теряли сознание. Dawn подчёркивает, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Между тем в столице Пакистана Исламабаде введён режим повышенной готовности.