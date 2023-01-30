Смертник совершил теракт в мечети города Пешавар в Пакистане, погибло 17 человек

В мечети в городе Пешавар, Пакистан, произошёл теракт, взрывное устройство привёл в действие смертник. Погибло по меньшей мере 17 человек, получили ранения более 90. Всё произошло недалеко от полицейского участка на границе с Афганистаном.

Последствия теракта в мечети в пакистанском Пешаваре. Видео © Twitter / Khurram Iqbal

"Представитель больницы рассказал, что в результате взрыва погибло 17 человек, более 90 раненых доставлены в больницу. По словам врачей, более десяти пострадавших находятся в критическом состоянии", — пишет телеканал Geo.

Очевидцы отмечают, что среди пострадавших в основном сотрудники полиции. Медики уже обратились к гражданам с просьбой сдать кровь для раненых. В момент взрыва, по предварительным данным, в мечети находилось как минимум 120 человек. Как уточняет Dawn, там в том числе присутствовали представители армии.