Смертник совершил теракт в мечети города Пешавар в Пакистане, погибло 17 человек
В мечети в городе Пешавар, Пакистан, произошёл теракт, взрывное устройство привёл в действие смертник. Погибло по меньшей мере 17 человек, получили ранения более 90. Всё произошло недалеко от полицейского участка на границе с Афганистаном.
Последствия теракта в мечети в пакистанском Пешаваре. Видео © Twitter / Khurram Iqbal
"Представитель больницы рассказал, что в результате взрыва погибло 17 человек, более 90 раненых доставлены в больницу. По словам врачей, более десяти пострадавших находятся в критическом состоянии", — пишет телеканал Geo.
Очевидцы отмечают, что среди пострадавших в основном сотрудники полиции. Медики уже обратились к гражданам с просьбой сдать кровь для раненых. В момент взрыва, по предварительным данным, в мечети находилось как минимум 120 человек. Как уточняет Dawn, там в том числе присутствовали представители армии.
По данным СМИ, смертник совершил теракт, когда стоял в первом ряду во время молитвы. В соцсетях очевидцы опубликовали видео с последствиями взрыва. Свидетели произошедшего утверждают, что у мечети рухнула крыша. Бывший министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал отметил, что цель таких жестоких нападений — ослабить решимость нации в борьбе против терроризма, однако она будет только укрепляться.
Ранее Лайф рассказывал о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране, о котором стало известно 27 января. В результате атаки погиб охранник диппредставительства, ещё два человека получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает инцидент и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Свой мотив задержанный преступник объяснил личными проблемами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал нападение терактом. Позже стало известно, что Посольство Азербайджана в Иране приостановило свою деятельность.
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Twitter / Khurram Iqbal