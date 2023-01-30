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30 января, 10:05

Обвиняемый в изнасиловании футболист Дани Алвес заявил, что примет любой исход дела

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, который находится в предварительном заключении по делу об изнасиловании, заявил, что примет любой исход ситуации.

"Приму любой исход дела. Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошёл через очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение лишь одна из них, она тоже пройдёт. Я ничего не боюсь", — приводит слова футболиста La Vanguardia.

Marca: Обвиняемый в изнасиловании футболист Алвес сыграл первый матч в тюрьме

Marca: Обвиняемый в изнасиловании футболист Алвес сыграл первый матч в тюрьме

Ранее Лайф сообщал о том, что женщина, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. Позже футболиста задержали. По словам жертвы, Алвес совершил над ней сексуальное насилие, а также нанёс побои в одном из ночных клубов. Титулованный футболист отрицает вину.

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ТАСС / AP / Marco Ugarte

Илья Суриков

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