Обвиняемый в изнасиловании футболист Дани Алвес заявил, что примет любой исход дела

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, который находится в предварительном заключении по делу об изнасиловании, заявил, что примет любой исход ситуации.

"Приму любой исход дела. Я ушёл из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я прошёл через очень тяжёлые и запутанные ситуации в своей жизни. Это заключение лишь одна из них, она тоже пройдёт. Я ничего не боюсь", — приводит слова футболиста La Vanguardia.