Украина призвала ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с российскими клубами
Украинская Ассоциация футбола (УАФ) направила обращение в ФИФА и УЕФА с призывом прекратить товарищеские матчи с клубами России на зимних сборах в Турции. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на слова пресс-атташе украинской сборной Александра Гливинского.
"Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы", — говорится в сообщении.
По словам Гливинского, несмотря на неофициальный статус матчей в Турции, УАФ считает проведение этих игр нарушением изоляции российского спорта. Вместе с тем украинские клубы отказываются проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами.
Ранее УЕФА принял решение о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Игра запланирована на 16 августа, она состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса. В РФС прокомментировали лишение России Суперкубка УЕФА.
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