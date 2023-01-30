Украина призвала ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с российскими клубами

Украинская Ассоциация футбола (УАФ) направила обращение в ФИФА и УЕФА с призывом прекратить товарищеские матчи с клубами России на зимних сборах в Турции. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на слова пресс-атташе украинской сборной Александра Гливинского.

"Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы", — говорится в сообщении.