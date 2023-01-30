"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 08:36

Украина призвала ФИФА и УЕФА прекратить товарищеские матчи с российскими клубами

Украинская Ассоциация футбола (УАФ) направила обращение в ФИФА и УЕФА с призывом прекратить товарищеские матчи с клубами России на зимних сборах в Турции. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на слова пресс-атташе украинской сборной Александра Гливинского.

"Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и Беларусь должны быть полностью изолированы", — говорится в сообщении.

По словам Гливинского, несмотря на неофициальный статус матчей в Турции, УАФ считает проведение этих игр нарушением изоляции российского спорта. Вместе с тем украинские клубы отказываются проводить спарринги с командами, которые встречались с россиянами.

Юрий Уткульбаев назначен главным тренером "Рубина"

Юрий Уткульбаев назначен главным тренером "Рубина"

Ранее УЕФА принял решение о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Игра запланирована на 16 августа, она состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса. В РФС прокомментировали лишение России Суперкубка УЕФА.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров