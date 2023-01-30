Композитор Дунаев рассказал, сколько ещё Дроздов пробудет в больнице

Доктор биологических наук, известный телеведущий Николай Дроздов в ближайшую неделю ещё пробудет в больнице. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

"Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, ещё недельку [Дроздов пробудет в больнице]. Может, побольше", — сказал он.

Композитор также добавил, что в настоящий момент состояние у Дроздова нормальное, у него всё хорошо.