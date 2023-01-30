Композитор Дунаев рассказал, сколько ещё Дроздов пробудет в больнице
Композитор Дунаев: Телеведущий Дроздов пробудет в больнице ещё неделю
Доктор биологических наук, известный телеведущий Николай Дроздов в ближайшую неделю ещё пробудет в больнице. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев.
"Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, ещё недельку [Дроздов пробудет в больнице]. Может, побольше", — сказал он.
Композитор также добавил, что в настоящий момент состояние у Дроздова нормальное, у него всё хорошо.
Напомним, Николай Дроздов возвращался с работы в МГУ и упал. Его госпитализировали в реанимацию с переломом 8 рёбер. Телеведущего позднее перевели в отдельную палату. По словам врачей, Дроздов пробудет там неделю, а затем его выпишут.
Новости
ТАСС / Вадим Тараканов