В Новосибирске школьница обезвредила 40-летнего грабителя, пытавшегося отобрать у неё телефон
В Новосибирске мужчина попытался украсть у школьницы мобильный телефон, но та дала ему отпор. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
"Заявительница сообщила, что на остановке общественного транспорта "Ветлужская" неизвестный мужчина вырвал из рук её 16-летней дочери мобильный телефон и попытался скрыться. Девочка смогла остановить злоумышленника, она схватила его за ногу и применила болевой приём", — говорится в сообщении.
После этого мужчина выбросил телефон и убежал. Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Советского района. Нападавший причём ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Правоохранителям он рассказал, что ехал в автобусе и обратил внимание на пассажирку с телефоном в руках. Мужчина вышел из транспорта раньше школьницы и спрятался за остановку, затем догнал её и отобрал телефон. Однако преступник не ожидал, что девочка даст ему такой отпор. Против нападавшего возбуждено уголовное дело за грабёж, его заключили под стражу.
Ранее Лайф сообщал, что на северо-востоке Москвы неизвестный похитил ребёнка и скрылся на автомобиле. Злоумышленник передвигался на чёрной машине Toyota Sedan. Как позднее выяснилось, малыша у матери похитил бывший муж с сообщником.
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