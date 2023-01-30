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30 января, 08:21

В Новосибирске школьница обезвредила 40-летнего грабителя, пытавшегося отобрать у неё телефон

В Новосибирске мужчина попытался украсть у школьницы мобильный телефон, но та дала ему отпор. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Заявительница сообщила, что на остановке общественного транспорта "Ветлужская" неизвестный мужчина вырвал из рук её 16-летней дочери мобильный телефон и попытался скрыться. Девочка смогла остановить злоумышленника, она схватила его за ногу и применила болевой приём", — говорится в сообщении.

После этого мужчина выбросил телефон и убежал. Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Советского района. Нападавший причём ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Правоохранителям он рассказал, что ехал в автобусе и обратил внимание на пассажирку с телефоном в руках. Мужчина вышел из транспорта раньше школьницы и спрятался за остановку, затем догнал её и отобрал телефон. Однако преступник не ожидал, что девочка даст ему такой отпор. Против нападавшего возбуждено уголовное дело за грабёж, его заключили под стражу.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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