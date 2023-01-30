Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в феврале. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Роструда.

В преддверии Дня защитника Отечества, напомнили в ведомстве, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня — с 20 по 22 февраля. Праздничный день 23 Февраля в этом году выпадет на четверг, а в пятницу, 24 февраля, мы тоже отдыхаем: дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января.

Кроме того, 22 февраля, среда, будет рабочим, но предпраздничным днём, поэтому его продолжительность, как указано в памятке Роструда, сокращается на один час.