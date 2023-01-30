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30 января, 08:20

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Роструд: В феврале россиян ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в феврале. Об этом информирует в понедельник пресс-служба Роструда.

В преддверии Дня защитника Отечества, напомнили в ведомстве, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня — с 20 по 22 февраля. Праздничный день 23 Февраля в этом году выпадет на четверг, а в пятницу, 24 февраля, мы тоже отдыхаем: дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января.

Кроме того, 22 февраля, среда, будет рабочим, но предпраздничным днём, поэтому его продолжительность, как указано в памятке Роструда, сокращается на один час.

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Напомним, что следующие длинные выходные будут ожидать россиян в марте (8 Марта — Международный женский день). Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10-го по 12-е. День народного единства празднуем в ноябре, отдыхаем с 4-го по 6-е.

Обложка ©

unsplash.com / Alex Kotliarskyi

Марина Калегина
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