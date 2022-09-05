Сотрудников с маленькой зарплатой не смогут лишать премии, даже если они плохо работали Роструд пояснил, каких именно сотрудников работодатель не может оставлять без премии. Насколько теперь защищены интересы работников, разбирался Лайф. 4 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Согласно новым разъяснениям Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), сотрудников с небольшой зарплатой нельзя лишать премии, даже если они плохо работали. Правда, такой подход применим только для случаев, когда размер официальной зарплаты без премии не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который сегодня составляет 15 279 рублей. Эксперты считают, что это является ещё одним сигналом госведомства работодателям, которые до сих пор не отказались от выплаты серой зарплаты.

Что законно, а что не очень

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Во многих коммерческих компаниях заработная плата состоит из нескольких частей: оклада, компенсирующих надбавок и стимулирующих выплат, некоторые вариации этой схемы применяют к своим работникам и госструктуры. При этом, так сложилось в РФ, под окладом принято понимать обязательную постоянную часть зарплаты, которая может быть увеличена на коэффициенты и надбавки за работу в тяжёлых или вредных для здоровья условиях. А премия — это некая стимулирующая выплата, и встречаются случаи, когда она в разы превышает оклад. Именно поэтому некоторые работодатели в качестве меры воздействия на работника применяют угрозы полностью лишить премии, хотя с юридической точки зрения такой подход идёт вразрез с трудовым правом.

— В российском законодательстве лишение премии как вид взыскания вообще не предусмотрен, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин. — Сегодня в законе есть только замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ. — Прим. Лайфа). А это значит, что если работодатель издаёт распорядительный документ о наказании с указанием о лишении премиальных выплат без прочих взысканий (для этих взысканий нужны законные основания. — Прим. Лайфа), то это основание для привлечения подписанта документа и компании-работодателя к ответственности.

Именно поэтому сложилась практика, в соответствии с которой если хотят лишить премии, то её не отменяют совсем, а понижают сумму этой допвыплаты. В этом случае работник, оспаривающий урезание получаемой на руки зарплаты, будет вынужден отстаивать свои права в суде. И благоприятный для него исход возможен, только если полученная им сумма будет меньше, чем та, что указана в трудовом договоре. А если твёрдой ставки нет, то проблемы у работодателя могут возникнуть только в случае выплаты ниже минимального размера оплаты труда по РФ. Даже Верховный суд определил , что если в трудовом договоре премия как гарантированная величина не указана, то выплачивать её работодатель не обязан.

Для справки: за выплату зарплаты менее МРОТ законом установлена ответственность, для компаний — до 100 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 рублей (статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Когда премии лишить нельзя

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Как правило, для лишения работника премии нужно, чтобы основание для депремирования было предусмотрено в локальном нормативном акте. При этом большинство работодателей увязывают неначисление премии с наличием у работника дисциплинарного взыскания (например, замечания или выговора) в периоде, за который отказываются премировать. Но и в этом случае работодатель должен заранее предусмотреть локальный нормативный акт (например, положение о премировании или коллективный договор), в котором будет указан порядок оформления депремирования (разбор оформления невыплаты премии приведён в письме трудинспекции по городу Москве № 77/7-5692-20-ОБ).

В частности, если в трудовом договоре указано, что премия — это обязательная часть зарплаты (например, выплачивается ежеквартально), то платить её обязаны. А вот если премия зависит от выполнения определённых показателей (например, объёмов продаж) и работник их выполнил, то отказать в премировании совсем не могут. Но работодатель имеет право сократить размер премиальных выплат на величину, указанную в локальных нормативных актах компании. Однако и в этом случае работодатель обязан принимать во внимание причины и тяжесть проступков сотрудников. Иначе контролирующие органы или суд обяжут его выплатить премию.

Так и произошло недавно в Ленинградской области, где сотрудник почти неделю опаздывал на работу на 15–20 минут, за что ему объявили выговор и полностью лишили премии. При этом в объяснительных работник указал, что является отцом-одиночкой и ежедневно в будни отводит дочь в садик, который по техническим причинам целую неделю начинал работу на час позже обычного графика. В подтверждение своих слов мужчина предоставил соответствующую справку из садика. Однако руководство компании доводы своего сотрудника во внимание не приняло. И мужчина обратился в трудинспекцию, которая в ходе проверки установила ряд нарушений со стороны работодателя. Во-первых, в положении о премировании компании содержалось только одно условие для получения премиальных выплат — это выполнение плановых показателей, и заявитель их выполнял. Во-вторых, инспекторы признали объявление выговора незаконным в связи с тем, что факт опозданий работника не был надлежащим образом зафиксирован в табеле учёта его рабочего времени. А по существу объяснений, которые дал сотрудник, не были приняты во внимание как уважительные причины опозданий. В итоге компания была вынуждена премию работнику выплатить и выговор снять.

— Строго по закону премия — это выплата поощрительного характера, входящая в структуру применяемой системы оплаты за труд (статья 129 Трудового кодекса РФ. — Прим. Лайфа). А это значит, что для её выплаты или невыплаты должны соблюдаться определённые правила, которые должны быть связаны с работой и её результатами, — пояснила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Совсем лишать работника премиальных только по решению руководителя нельзя. Для таких действий должны быть учтены иные нормы, предусмотренные трудовым законодательством, в частности серьёзные дисциплинарные проступки или невыполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Фото © Shutterstock Лишали ли вас премий? 0 Нет, никогда Да, было дело Угрожали, что лишат

Авторы Максим Греков