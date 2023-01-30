В центре Уфы столкнулись два автобуса, а пострадал в итоге старинный особняк

Крупная авария произошла сегодня в центре Уфы. На пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись два пассажирских автобуса. Один из них в результате врезался в особняк Якушевых — памятник архитектуры и истории регионального значения, датированный 1889 годом.

Камеры видеонаблюдения сняли момент ДТП с двумя автобусами в Уфе. Видео © LIFE

"В результате ДТП одного из пассажиров для оказания медицинской помощи доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются", — прокомментировали Лайфу в региональном УГИБДД.

Автобус протаранил памятник культурного наследия 1889 года. Видео © LIFE

По данным республиканского ГУ МЧС РФ, пострадало всё-таки три человека, но врачи двоих осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась. Причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, автобус частного перевозчика попытался проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, но не успел: в него врезался другой автобус, принадлежащий ГУП "Башавтотранс".