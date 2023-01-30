Крупнейшая в Европе фармкомпания сообщила о трудностях с поставками лекарств

Одна из самых крупных в Европе фармацевтических компаний Sandoz сообщила о напряжённой ситуации с поставками лекарств. Об этом сообщила газета Politico.

Как пишет издание, наибольшим является дефицит антибиотиков, особенно амоксициллина, который применяют для лечения респираторных инфекций. Также мало и некоторых других классов лекарств, в том числе сиропа от кашля, детского парацетамола и препаратов от кровяного давления.

На трудности в поставках повлияла инфляция, повышенный спрос и энергокризис. Кроме того, дефицит вызван ещё и нехваткой сырья, а также ограничением производственных мощностей.

Представитель компании объяснил, что они в состоянии удовлетворить спрос на лекарства, но всё же сталкиваются с трудностями. В России тоже продаются некоторые препараты компании Sandoz. Это "Банеоцин", АЦЦ, "Кетонал", "Амоксиклав", "Линекс" и "Иммунал".