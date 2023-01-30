Учёные раскрыли механизм потери памяти при болезни Альцгеймера

Группа китайских учёных из университета Сиху в ходе своих исследований сумела выявить ген, который приводит к потере памяти при болезни Альцгеймера, что может стать серьёзным прорывом при изучении заболевания. Об этом пишет издание Cell Research.

Ген APOE4 удалось выявить на фоне развития технологии секвенирования. Так исследователи установили, что именно он является геном с наибольшим риском развития болезни Альцгеймера, а его носители подвержены двойному риску развития заболевания. Ряд предыдущих исследований показывал, что у таких пациентов аномально активна функция взаимодействия микроглии с нервными синапсами, приводящая к потере памяти. Связано это может быть с белком LilrB.

"Основываясь на большом количестве исследований, мы выдвинули новую гипотезу: белки семейства LilrB взаимодействуют с белками АРОЕ и связываются только с АРОЕ4, но не с АРОЕ2", — заметил соавтор исследования и научный сотрудник Института наук о жизни университета Сиху Чжоу Цзяо.

Проведённые исследования показали, что ген APOE4 связывается с белком LilrB, активирует микроглию и приводит к разрыву синапсов, что запускает невропатию Альцгеймера и вызывает потерю памяти.