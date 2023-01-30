Назван полезный для сердца и психики нестандартный вид закусок

Замена сладкого закусками из орехов может положительно повлиять на метаболизм триптофана, что положительно скажется на здоровье сердца и психики. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, проанализировав данные 95 участников исследования, сообщает агентство The Motion.

Триптофан — это ароматическая альфа-аминокислота. Она является прекурсором серотонина — "гормона радости", а также важна для укрепления иммунитета и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отобрали образцы стула и плазмы крови у людей с избыточным весом или ожирением, чтобы выяснить, могут ли небольшие порции лесных орехов в составе низкокалорийной диеты изменить микробиом кишечника и повысить кардиозащитные свойства метаболитов триптофана.

"Мы обнаружили связь между метаболитами триптофана и кровяным давлением, частотой сердечных сокращений и чувством сытости у людей с избыточным весом или ожирением, что свидетельствует о более широком влиянии метаболизма триптофана на общее состояние здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистой системы", — пояснил Чжаопин Ли, один из авторов работы.

Также потребление орехов значительно повысило уровень серотонина в крови (увеличение на 60,9 и 82,2% по сравнению с исходным уровнем на 12-й и 24-й неделе соответственно). Учёные полагают, что это может положительно влиять на настроение и предотвращать депрессию и тревожность. Замена сладостей 50 граммами лесных орехов может улучшить общее состояние здоровья и снизить риск различных хронических заболеваний.