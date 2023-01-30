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29 января, 22:57

На востоке Сирии неизвестные самолёты обстреляли колонну грузовиков, въехавших из Ирака

Группа грузовиков была обстреляна неизвестными самолётами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Всё произошло на востоке Сирии, в городе Абу-Кемаль. Незадолго до этого 25 грузовиков въехали в страну из соседнего Ирака. Телеканал Al Hadath уточнил, что первая группа из четырёх машин пересекла КПП, а огонь был открыт, когда подъезжала вторая группа из трёх автомобилей. Точное число пострадавших неизвестно. По данным Al Arabiya, изначально автомобили следовали из Ирана.

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Всё произошло на следующий день после того, как в иранском городе Исфахан атаке беспилотников подвергся склад с боеприпасами Минобороны страны. Позднее взрывы случились ещё на нескольких предприятиях, которые связывают с оборонным комплексом страны.

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ТАСС / АР / Baderkhan Ahmad

Юлия Коновалова

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