На востоке Сирии неизвестные самолёты обстреляли колонну грузовиков, въехавших из Ирака

Группа грузовиков была обстреляна неизвестными самолётами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Всё произошло на востоке Сирии, в городе Абу-Кемаль. Незадолго до этого 25 грузовиков въехали в страну из соседнего Ирака. Телеканал Al Hadath уточнил, что первая группа из четырёх машин пересекла КПП, а огонь был открыт, когда подъезжала вторая группа из трёх автомобилей. Точное число пострадавших неизвестно. По данным Al Arabiya, изначально автомобили следовали из Ирана.