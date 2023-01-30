На востоке Сирии неизвестные самолёты обстреляли колонну грузовиков, въехавших из Ирака
Группа грузовиков была обстреляна неизвестными самолётами на востоке Сирии после въезда с территории Ирака. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
Всё произошло на востоке Сирии, в городе Абу-Кемаль. Незадолго до этого 25 грузовиков въехали в страну из соседнего Ирака. Телеканал Al Hadath уточнил, что первая группа из четырёх машин пересекла КПП, а огонь был открыт, когда подъезжала вторая группа из трёх автомобилей. Точное число пострадавших неизвестно. По данным Al Arabiya, изначально автомобили следовали из Ирана.
Всё произошло на следующий день после того, как в иранском городе Исфахан атаке беспилотников подвергся склад с боеприпасами Минобороны страны. Позднее взрывы случились ещё на нескольких предприятиях, которые связывают с оборонным комплексом страны.
ТАСС / АР / Baderkhan Ahmad