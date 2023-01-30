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29 января, 21:59

Лара Крофт получит экранизацию от Amazon

Компания Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Rider

Американская компания Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Raider. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Компания Amazon намерена сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будет связано сразу несколько проектов. Речь идёт о полнометражном фильме и сериале. Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу "Дрянь". Кто из актёров примет участие в экранизации, пока не известно.

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Серия видеоигр Tomb Raider берёт начало в 1996 году. Её главным героем является девушка-археолог Лара Крофт, которая попадает в различные приключения.

Ранее Лайф писал, что компания HBO продлила на второй сезон сериал The Last of Us, снятый по одноимённой игре. Соответствующее решение было принято после выхода всего лишь двух серий первого сезона.

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Wikipedia

Иван Косицын

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