Лара Крофт получит экранизацию от Amazon

Американская компания Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Raider. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Компания Amazon намерена сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будет связано сразу несколько проектов. Речь идёт о полнометражном фильме и сериале. Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу "Дрянь". Кто из актёров примет участие в экранизации, пока не известно.

Серия видеоигр Tomb Raider берёт начало в 1996 году. Её главным героем является девушка-археолог Лара Крофт, которая попадает в различные приключения.