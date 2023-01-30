В США предложили поставить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен Уилсон предложил установить в здании Капитолия бюст Зеленского
Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон предложил установить в здании Капитолия бюст украинского президента Владимира Зеленского. Законодатель из Южной Каролины представил соответствующий проект резолюции на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.
Уилсон предложил поручить совету по изящным искусствам купить бюст лидера Незалежной и демонстрировать его в "подходящей для этого постоянной локации в крыле Палаты представителей Капитолия". Документ был передан на рассмотрение в профильный комитет по управлению палатой.
Ранее Лайф писал, что в соцсети "Твиттер" активно обсуждают недавние высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о будущем страны. Так, пользователей шокировали слова президента о том, что если американские танки Abrams отправятся в Незалежную ближе к августу, то это будет слишком поздно. Один комментатор заявил, что это "очень похоже на капитуляцию вслух".
t.me / V_Zelenskiy_official