В США предложили поставить бюст Зеленского в Капитолии

Уилсон предложил поручить совету по изящным искусствам купить бюст лидера Незалежной и демонстрировать его в "подходящей для этого постоянной локации в крыле Палаты представителей Капитолия". Документ был передан на рассмотрение в профильный комитет по управлению палатой.

Ранее Лайф писал, что в соцсети "Твиттер" активно обсуждают недавние высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о будущем страны. Так, пользователей шокировали слова президента о том, что если американские танки Abrams отправятся в Незалежную ближе к августу, то это будет слишком поздно. Один комментатор заявил, что это "очень похоже на капитуляцию вслух".