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29 января, 20:56

Посольство Азербайджана в Иране приостановило деятельность после нападения

Посольство Азербайджана в Тегеране, подвергшееся нападению, полностью приостановило работу, все сотрудники были эвакуированы в Баку. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов в беседе с журналистами.

В дипмиссии остались пять человек для охраны административного здания и имущества, однако они не будут осуществлять дипломатическую деятельность. Замглавы МИД республики добавил, что Баку неоднократно требовал усилить меры обеспечения безопасности посольства в Тегеране, но власти Ирана проигнорировали эти обращения.

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"Мы доводили до сведения иранской стороны, что существуют угрозы в отношении дипломатических представительств Азербайджанской Республики. Мы потребовали от властей усиления мер безопасности. Инцидент, который произошёл позавчера, показывает, что Иран проигнорировал эти требования", заявил Халафов.

В случае необходимости граждане Азербайджана смогут обратиться в генконсульство страны в Тебризе, которое продолжает работу.

Напомним, о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране стало известно 27 января. В результате атаки погиб охранник диппредставительства, ещё два человека получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает инцидент и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Свой мотив задержанный преступник объяснил личными проблемами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Юлия Коновалова

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