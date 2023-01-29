Посольство Азербайджана в Иране приостановило деятельность после нападения

Посольство Азербайджана в Тегеране, подвергшееся нападению, полностью приостановило работу, все сотрудники были эвакуированы в Баку. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов в беседе с журналистами.

В дипмиссии остались пять человек для охраны административного здания и имущества, однако они не будут осуществлять дипломатическую деятельность. Замглавы МИД республики добавил, что Баку неоднократно требовал усилить меры обеспечения безопасности посольства в Тегеране, но власти Ирана проигнорировали эти обращения.

"Мы доводили до сведения иранской стороны, что существуют угрозы в отношении дипломатических представительств Азербайджанской Республики. Мы потребовали от властей усиления мер безопасности. Инцидент, который произошёл позавчера, показывает, что Иран проигнорировал эти требования", — заявил Халафов.