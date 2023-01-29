Посольство Азербайджана в Иране приостановило деятельность после нападения
Посольство Азербайджана в Тегеране, подвергшееся нападению, полностью приостановило работу, все сотрудники были эвакуированы в Баку. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов в беседе с журналистами.
В дипмиссии остались пять человек для охраны административного здания и имущества, однако они не будут осуществлять дипломатическую деятельность. Замглавы МИД республики добавил, что Баку неоднократно требовал усилить меры обеспечения безопасности посольства в Тегеране, но власти Ирана проигнорировали эти обращения.
"Мы доводили до сведения иранской стороны, что существуют угрозы в отношении дипломатических представительств Азербайджанской Республики. Мы потребовали от властей усиления мер безопасности. Инцидент, который произошёл позавчера, показывает, что Иран проигнорировал эти требования", — заявил Халафов.
В случае необходимости граждане Азербайджана смогут обратиться в генконсульство страны в Тебризе, которое продолжает работу.
Напомним, о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране стало известно 27 января. В результате атаки погиб охранник диппредставительства, ещё два человека получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает инцидент и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Свой мотив задержанный преступник объяснил личными проблемами.
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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH