Тренер "Крыльев" признался, что не пытался отговаривать Пиняева от перехода в "Локомотив"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что, несмотря на потерю важных игроков в каждое трансферное окно, он не пытался отговорить Сергея Пиняева от перехода в "Локомотив". Слова специалиста приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Не было такого, чтобы я его отговаривал. В таком ключе мы не общались. Однако мы хотели ему показать, что здесь, в Самаре, он может сделать ещё один шаг вперёд. Сергей действительно прогрессировал в первой части сезона. Возможно, ему стоило менять команду летом, а может быть, даже ещё попозже", — заметил Осинькин.

Однако, несмотря на потерю важных игроков, в клубе не опускают руки и готовы работать дальше. При этом специалист признал, что хотелось бы большей стабильности, которая даёт возможность делать дальнейшие шаги.

Тренер добавил, что в "Крыльях" Пиняев находился в комфортной среде и ему стоило поиграть ещё полгода или год, чтобы закрепить свои навыки. При этом Осинькин считает, что в "Локомотиве", идущем в турнирной таблице на 14-м месте, игроки, прежде всего молодые, попадают под специфическое давление. А вот однозначно ответить на вопрос, сможет ли 18-летний Пиняев сразу дать результат в московском клубе, наставник самарцев не смог.