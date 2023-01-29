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29 января, 18:05

"Северсталь" со счётом 4:1 обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Хоккейная команда "Северсталь" со счётом 4:1 обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состязание прошло сегодня на столичной "ЦСКА-арене". В составе победителей отличились Дмитрий Моисеев, Макар Хабаров и Никита Рожков, а у проигравших отметился Виталий Абрамов.

Таким образом, череповчане после победы смогли вернуться в зону плей-офф и обойти минское "Динамо". Команда заработала 58 очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Столько же баллов набрал и московский "Спартак", который находится на седьмой позиции благодаря большему числу побед в основное время.

Между тем ЦСКА набрал 76 очков и располагается на третьей строчке. 31 января "Северсталь" примет магнитогорский "Металлург", а москвичи на следующий день сыграют с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар".

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Ранее Лайф писал, что "Торпедо" впервые за три года одержало домашнюю победу над ЦСКА в КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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VK / ХК "Северсталь"

Никита Осипов

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