Назван следующий соперник российского боксёра Бетербиева

Следующим соперником российского боксёра Артура Бетербиева станет британец Каллум Смит, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. По его словам, это будет обязательной защитой титула. Напомним, что минувшей ночью спортсмен на стадионе "Уэмбли" в Лондоне техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил все три пояса .

"Бетербиев — один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжёлый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник — обязательный претендент WBC Каллум Смит", — отметил он в беседе с "Матч ТВ".