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29 января, 15:50

Назван следующий соперник российского боксёра Бетербиева

Президент WBC: Следующим соперником Артура Бетербиева станет Каллум Смит

<p>Обложка © ТАСС / АР / Frank Franklin II</p>

Обложка © ТАСС / АР / Frank Franklin II

Следующим соперником российского боксёра Артура Бетербиева станет британец Каллум Смит, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. По его словам, это будет обязательной защитой титула. Напомним, что минувшей ночью спортсмен на стадионе "Уэмбли" в Лондоне техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил все три пояса.

"Бетербиев — один из лучших чемпионов современности, лучший полутяжеловес. Это был его самый тяжёлый бой, и ему нужно будет немного отдохнуть. Следующий его соперник — обязательный претендент WBC Каллум Смит", — отметил он в беседе с "Матч ТВ".

Бетербиев расправился с британцем Ярдом на 90-тысячном стадионе Лондона

Бетербиев расправился с британцем Ярдом на 90-тысячном стадионе Лондона

Сам же Бетербиев после победы над Ярдом заявил, что хочет провести бой с Дмитрием Биволом. По его словам, поединок покажет, кто из двух боксёров на самом деле является лучшим.

Никита Осипов

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