"Милан" проиграл "Сассуоло" со счётом 5:2 в ходе чемпионата Италии

ФК "Милан" на своём поле разгромно проиграл "Сассуоло" во время матча 20‑го тура чемпионата Италии, игра завершилась со счётом 5:2.

В первом тайме гости сумели трижды поразить ворота действующих чемпионов Италии, авторами голов стали Грегуар Дефрель, Давиде Фраттези и Доменико Берарди. Со стороны "Милана" единственный мяч забил Оливье Жиру. Второй тайм вновь оказался удачнее для "Сассуоло", отличились Арман Лорьянте и Матеус Энрике. И лишь на 81‑й минуте игрок "Милана" Дивок Ориги смог принести команде ещё один гол.

Теперь "Сассуоло" занимает шестнадцатую позицию турнирной таблицы, набрав 20 очков, а "Милан" прописался на четвёртой строчке.