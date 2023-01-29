В Палестине опровергли данные о вторжении армии Израиля
Посол Нофаль не подтвердил данные о вторжении армии Израиля в палестинские города
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль опроверг сообщения арабских СМИ о том, что израильская армия вторглась в несколько палестинских городов. Так дипломат ответил на соответствующий вопрос ТАСС.
"Пока их армия не входила", — прокомментировал посол информацию из ряда СМИ и соцсетей.
Ранее сообщалось, что в Восточном Иерусалиме произошло два теракта со стрельбой. Вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек, преступник был ликвидирован, задержано более 40 человек. А также 28 января 13-летний подросток ранил двух горожан во время стрельбы. Власти Израиля объявили об усилении мир безопасности внутри страны.
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