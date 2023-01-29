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29 января, 14:20

В Палестине опровергли данные о вторжении армии Израиля

Посол Нофаль не подтвердил данные о вторжении армии Израиля в палестинские города

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль опроверг сообщения арабских СМИ о том, что израильская армия вторглась в несколько палестинских городов. Так дипломат ответил на соответствующий вопрос ТАСС.

"Пока их армия не входила", прокомментировал посол информацию из ряда СМИ и соцсетей.

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Ранее сообщалось, что в Восточном Иерусалиме произошло два теракта со стрельбой. Вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек, преступник был ликвидирован, задержано более 40 человек. А также 28 января 13-летний подросток ранил двух горожан во время стрельбы. Власти Израиля объявили об усилении мир безопасности внутри страны.

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Татьяна Миссуми

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