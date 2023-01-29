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29 января, 14:07

Украина ввела санкции против химических и транспортных компаний России и Белоруссии

Украина ввела санкции в отношении почти 200 организаций и трёх предпринимателей России и Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Незалежной.

Так, например, ограничения коснулись компаний "Уралкалий" и "Беларуськалий", а также Белорусской железной дороги. Кроме того, ряд юридических лиц, которые занимаются лизингом.

Зеленский ввёл санкции против режиссёра Кончаловского, военкора Пегова и ещё 196 россиян

Зеленский ввёл санкции против режиссёра Кончаловского, военкора Пегова и ещё 196 россиян

А ранее украинский лидер Владимир Зеленский одобрил новую порцию санкций против священников. Ограничения были введены в отношении десяти представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). Под них, например, подпали наместник Киево-Печерской лавры Пётр Лебедь, клирик Вадим Новинский и другие.

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Wikipedia

Николь Вербер

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