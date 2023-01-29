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Опубликовано 29 января 2023, 13:56
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Швея из Уфы показала процесс создания плащей-невидимок для снайперов и разведчиков СВО

Швея из Уфы Алла Яковлева показала процесс создания маскировочных костюмов для бойцов спецоперации. Лайф узнал об особенностях экипировки.

Алла Яковлева шьёт и отправляет на фронт маскировочные костюмы. Видео © LIFE

Алла Яковлева придумала защитную одежду для снайперов и разведчиков с учётом мнения военных. Основная идея в том, что костюм можно легко подогнать под любой рост и размер даже во фронтовых условиях. Его легко снять, и в нём нет сложных элементов, таких как молния. По словам Аллы, все эти замки и застёжки быстро придут в негодность в условиях боевых действий. Также швея-волонтёр позаботилась о безопасности солдат.

"Костюм в готовом виде, когда будут нашиты все листья и имитация травы, будет пропитан специальным средством, которое защищает от горения. То есть в случае попадания огня он будет тлеть, а не гореть. И боец сможет его быстро скинуть, обезопасив себя", — поделилась она с Лайфом.

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Ранее Лайф писал, что бабушка из Татарстана, пережившая нацистский концлагерь, шьёт для российских военных тёплые вещи. Вера Георгиевна Бакаева на всю жизнь запомнила, как провела два года своего детства в концлагере, где у неё на глазах убили родителей.

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Татьяна Миссуми
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