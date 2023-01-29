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29 января, 13:41

Кива нашёл "оправдание" бегству сына и внучки главы СНБО Украины в Майами

Кива заявил, что глава СНБО Украины Данилов отправил сына и внучку на "сохранение" в Майами

<p>Сын и внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/The_Kyva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Кива — ZOV КРОВИ</a></p>

Сын и внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Фото © Telegram / Илья Кива — ZOV КРОВИ

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что сына и внучку секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который "проклинал всё русское" и "приказывал украинцам идти умирать", заметили в Майами.

"Уверен, 40-летний сынуля Данилова не скрывается от мобилизации, а уже как год проходит спецподготовку на секретной базе НАТО в Майами. А внучка секретаря пытается просто лучше выучить вражеский язык и понять природу педофилов. Не вздумайте подумать, что он спрятал своего сына!" — написал он в телеграм-канале.

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К слову, глава СНБО Украины Алексей Данилов в конце прошлого года призывал уничтожить Россию и не вступать в переговоры. Его заявление сразу же получило отклик от российских политиков. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала, что украинский народ и правда "достоин быть представлен за столом переговоров не варварами", а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ назвал его "нацистским ублюдком".

Николь Вербер

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