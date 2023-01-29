Кива нашёл "оправдание" бегству сына и внучки главы СНБО Украины в Майами

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что сына и внучку секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который "проклинал всё русское" и "приказывал украинцам идти умирать", заметили в Майами.

"Уверен, 40-летний сынуля Данилова не скрывается от мобилизации, а уже как год проходит спецподготовку на секретной базе НАТО в Майами. А внучка секретаря пытается просто лучше выучить вражеский язык и понять природу педофилов. Не вздумайте подумать, что он спрятал своего сына!" — написал он в телеграм-канале.