Смертельный вид рака у женщин научились выявлять по списку покупок

Женщины с бессимптомным течением рака яичников чаще других покупают таблетки от боли и расстройства желудка. Поэтому анализ данных карт лояльности может помочь в обнаружении случаев болезни на ранней стадии. Исследование учёных из Имперского колледжа Лондона опубликовано в JMIR Public Health and Surveillance.

В эксперименте участвовали около 300 женщин. Специалисты изучили их покупки за шесть последних лет, используя данные двух крупных аптек. Оказалось, что покупательницы лекарств от боли в животе впоследствии столкнулись с диагнозом "рак яичников". Особенно участились эти покупки за восемь месяцев до обнаружения болезни.

"Более раннее выявление тех, кто самостоятельно лечит симптомы, с использованием этого нового источника данных может улучшить возможности лечения пациентов с раком яичников и улучшить выживаемость", — говорится в исследовании.

Учёные напомнили, что 93% женщин выживают, если онкодиагноз поставлен на самой ранней стадии. Но если рак яичников выявлен поздно, то шансы на выздоровление в течение пяти лет составляют 13%. Основными симптомами заболевания считаются потеря аппетита, боль и вздутие живота, отметили эксперты. Поэтому именно препараты от этих недугов скупаются потенциальными больными.