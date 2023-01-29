Тренер по борьбе спас женщину, которая едва не свела счёты с жизнью на мосту в Красноярске

Старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян спас 50-летнюю женщину, которая хотела свести счёты с жизнью. Как рассказали в краевом управлении МВД, мужчина обратил внимание на красноярку, которая лежала на перилах моста, когда возвращался с соревнований, и сразу же бросился ей на помощь.

"Тренер довёз её до Дворца спорта им. Ивана Ярыгина и передал сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка на спортивном мероприятии. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении", — сказано в сообщении МВД.

Полицейские поблагодарили тренера за проявленное мужество, а также за своевременную реакцию на поведение женщины. В МВД указали, что спортсмен "предотвратил с её стороны возможный необдуманный поступок".