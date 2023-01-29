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29 января, 13:19

Тренер по борьбе спас женщину, которая едва не свела счёты с жизнью на мосту в Красноярске

<p>Старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян. Обложка © Vk.com / <a href="https://vk.com/mvd24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Полиция Красноярья"</a></p>

Старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян. Обложка © Vk.com / "Полиция Красноярья"

Старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян спас 50-летнюю женщину, которая хотела свести счёты с жизнью. Как рассказали в краевом управлении МВД, мужчина обратил внимание на красноярку, которая лежала на перилах моста, когда возвращался с соревнований, и сразу же бросился ей на помощь.

"Тренер довёз её до Дворца спорта им. Ивана Ярыгина и передал сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка на спортивном мероприятии. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении", — сказано в сообщении МВД.

Полицейские поблагодарили тренера за проявленное мужество, а также за своевременную реакцию на поведение женщины. В МВД указали, что спортсмен "предотвратил с её стороны возможный необдуманный поступок".

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Оксана Попова

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