Министр обороны Украины назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте, но пока, по его мнению, всё удаётся контролировать. Об этом он сказал канадскому телеканалу CBC.

Министр сослался на украинских генералов, по словам которых военная ситуация "сложная, но находится под контролем". Резников подчеркнул, что понадобится время для получения обещанных Западом танков и обучения солдат их управлению. Он надеется, что к марту все эти вопросы будут решены.