ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января 2023, 13:15
9169

Министр обороны Украины назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте

Глава Минобороны Украины оценил ситуацию на востоке страны как тяжёлую

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте, но пока, по его мнению, всё удаётся контролировать. Об этом он сказал канадскому телеканалу CBC.

Министр сослался на украинских генералов, по словам которых военная ситуация "сложная, но находится под контролем". Резников подчеркнул, что понадобится время для получения обещанных Западом танков и обучения солдат их управлению. Он надеется, что к марту все эти вопросы будут решены.

Украинский дипломат Мельник насмешил Сеть идеей "победить" Черноморский флот одной подлодкой
Украинский дипломат Мельник насмешил Сеть идеей "победить" Черноморский флот одной подлодкой

Как уже писал Лайф, страны Запада объявили, что готовы выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2.

BannerImage

ТАСС / Рубцов Андрей

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar