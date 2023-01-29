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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 12:20
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Подразделения Южной группировки заняли выгодные рубежи на Донецком фронте

В ходе наступления на Донецком направлении бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, где нанесли огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Курахово и Антоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Курахово и Антоновка в ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

На данном направлении украинская армия потеряла 90 человек, а также внушительное количество военной техники. В её числе — две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, а также две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч".

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Ранее российские лётчики и артиллеристы группировки "Центр" поразили до 110 бойцов ВСУ, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт о солдатах 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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