Подразделения Южной группировки заняли выгодные рубежи на Донецком фронте

В ходе наступления на Донецком направлении бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, где нанесли огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Курахово и Антоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Курахово и Антоновка в ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

На данном направлении украинская армия потеряла 90 человек, а также внушительное количество военной техники. В её числе — две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30, а также две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч".