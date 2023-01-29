ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января 2023, 12:17
7915

Российская армия разгромила 4 группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

ВС РФ пресекли действия четырёх ДРГ и уничтожили 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской армии на Купянском направлении за сутки. Российская армия здесь пресекла действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

"В районах населённых пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное в Харьковской области пресечены действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до пятидесяти украинских военнослужащих, бронетранспортёр и самоходная гаубица "Акация", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin и две М777 на Донецком направлении
ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin и две М777 на Донецком направлении

А в Херсонской области российским военным за сутки удалось уничтожить две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

BannerImage

ТАСС / Рубцов Андрей

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar