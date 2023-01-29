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29 января, 12:17

Российская армия разгромила 4 группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

ВС РФ пресекли действия четырёх ДРГ и уничтожили 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской армии на Купянском направлении за сутки. Российская армия здесь пресекла действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

"В районах населённых пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное в Харьковской области пресечены действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до пятидесяти украинских военнослужащих, бронетранспортёр и самоходная гаубица "Акация", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin и две М777 на Донецком направлении

ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin и две М777 на Донецком направлении

А в Херсонской области российским военным за сутки удалось уничтожить две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Николь Вербер

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