Российская армия разгромила 4 группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях украинской армии на Купянском направлении за сутки. Российская армия здесь пресекла действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

"В районах населённых пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное в Харьковской области пресечены действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до пятидесяти украинских военнослужащих, бронетранспортёр и самоходная гаубица "Акация", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.