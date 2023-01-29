Новак Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл грека Стефаноса Циципаса во время встречи в финале Australian Open в Мельбурне. Таким образом, спортсмен вновь стал первой ракеткой мира, сместив испанца Карлоса Алькараса.

Матч продлился почти три часа и завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича. Сербский теннисист сделал семь эйсов против пятнадцати у Циципаса, совершил три двойные ошибки и при этом смог реализовать два из пяти брейк-пойнтов.

Джокович в десятый раз выиграл Australian Open, ранее он побеждал в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. При этом серб сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству побед в турнирах Большого шлема.