28-летний украинский футболист убит в бою под Артёмовском

Украинский футболист Руслан Курдас погиб в возрасте 28 лет в ходе боёв с российскими военными под Артёмовском (Бахмутом). Об этом в соцсетях заявил пресс-аташе клуба "Скорук" Дмитрий Москаленко.

"Руслан Курдас оставил свой след в днепровском футболе, выступая за "Перемогу", в составе которой он провёл один матч в Кубке Украины и пять матчей в любительском чемпионате Украины", — написал он.

Москаленко добавил, что в целом на профессиональном уровне воспитанник запорожского футбола сыграл 71 матч. Курдас выступал за клубы "Динамо-Хмельницкий", "Металлург" из города Запорожье, "Сумы" и некоторые другие. При этом особенно долго он находился в составе "Кристалла" из Чорткова, где был капитаном команды. Во время игры в областном первенстве и в любительском чемпионате страны футболист параллельно работал учителем физкультуры в гимназии, заключил Москаленко.