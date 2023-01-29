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Опубликовано 29 января 2023, 11:56
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ВСУ лишились двух складов со снарядами и потеряли до 100 бойцов под Угледаром

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Пречистовки и Угледара в Донецкой Народной Республике, а потери Украины на этих направлениях за последние сутки составили до 100 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар в ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ поразили скопления живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении. В итоге удалось ликвидировать до 25 украинских военнослужащих, а также уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", американскую гаубицу М777, боевую бронированную машину и два пикапа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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