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Опубликовано 29 января 2023, 12:00

ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin и две М777 на Донецком направлении

Подразделениям группировки "Южная" ВС России за сутки удалось поразить на Донецком направлении две американские САУ Paladin и артиллерийские системы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — заявил генерал-лейтенант.

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Вчера в Минобороны РФ сообщали, что группировка "Южная" Вооружённых сил России заняла выгодные позиции на Донецком направлении. В результате украинская армия потеряла более 30 военных, американскую М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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Николь Вербер
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