ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin и две М777 на Донецком направлении

Подразделениям группировки "Южная" ВС России за сутки удалось поразить на Донецком направлении две американские САУ Paladin и артиллерийские системы М777. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — заявил генерал-лейтенант.