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29 января, 12:26

Российские войска уничтожили до 90 бойцов ВСУ под Краматорском

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а также ликвидировали до 90 украинских бойцов в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Краматорска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей", уточнил он.

Украинские военные также в ходе боёв лишились двух самоходных гаубиц "Акация", двух гаубиц Д-20 и Д-30 и двух установок РСЗО "Ольха" и "Смерч".

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Также сообщалось, что подразделениям группировки "Южная" ВС России за сутки удалось поразить на Донецком направлении две американские САУ Paladin и артиллерийские системы М777.

Обложка ©

ТАСС / Рубцов Андрей

Татьяна Миссуми

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