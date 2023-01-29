Нарушитель-натурал разревелся перед московскими гаишниками из страха опуститься в тюрьме

На северо-востоке Москвы нарушитель правил дорожного движения испугался наказания и решил использовать, видимо, своё главное оружие — слёзы. Крайне эмоциональный парень очень боялся, что его заберут в тюрьму. Трогательное и одновременно смешное видео оказалось в распоряжении Лайфа.

В Москве автонарушитель расплакался перед инспекторами, чтобы его не забрали в тюрьму. Видео © LIFE

"Пять суток я не могу сидеть там, в тюрьме. Понимаете? Вы сами знаете! Я вас умоляю, командир! Я же не гей, я натурал! Пожалуйста! Прошу по-человечески. Несмешно, командир! Умоляю, один раз поймите меня!" — прокричал парень.

К слову, ранее молодого человека уже лишали прав за отказ от медосвидетельствования. Однако неудача настигла парня снова: сотрудники ГИБДД остановили его, чтобы проверить документы, и предложили подышать в трубочку, но нарушитель отказался. Теперь горе-водителю грозит уголовное наказание по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость".