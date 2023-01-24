Почти дома: Сменит ли зэк Ефремов колонию на принудительные работы Пьяница и лихач Михаил Ефремов, получивший семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП, просит суд в Белгородской области заменить наказание на принудительные работы. Какие у него шансы? 24 января, 15:38 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Из информации, размещённой на сайте Алексеевского суда Белгородской области, следует, что ходатайство Ефремова зарегистрировано и материалы по нему переданы судье, но дата рассмотрения вопроса ещё не назначена.

— Михаил Ефремов осуждён за преступление, предусмотренное пунктом "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, и по закону у него есть право просить о замене наказания, так как с учётом срока следствия он уже отбыл треть назначенного срока, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

То есть правовые основания для ходатайства у Ефремова есть, но, как пояснили эксперты, для принятия желаемого артистом решения только его желания и формальных поводов недостаточно.

— Суд, который рассмотрит обращение, будет не просто математически вычислять количество отбытых и оставшихся лет, — рассказывает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В случае с Ефремовым обязательно будет учитываться целый ряд факторов, в том числе: раскаивается ли осуждённый, насколько он возместил вред, какие имеются характеристики из мест заключения и, возможно, поведение Михаила до совершения им преступления.

Что может создать проблемы Ефремову

Сейчас возможность положительного решения по ходатайству Ефремова неочевидна из-за целого ряда аспектов, связанных с его уголовным делом и его личностью.

Во-первых, артист в момент аварии находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Во-вторых, Ефремов юлил — сначала признался в совершении аварии, но затем отказался от этих показаний, а далее в суде в защиту Ефремова выступили трое граждан, которые заявляли, что артист в момент ДТП якобы находился на пассажирском сиденье. Михаил данную версию не опровергал до тех пор, пока суд не признал показания действовавших в его интересах троицы ложными. Позднее в отношении этих лжесвидетелей были возбуждены уголовные дела, закончившиеся обвинительными приговорами.

В-третьих, родственники погибшего в аварии водителя, в машину которого врезался внедорожник Ефремова, извинения артиста не приняли, хотя Михаил и возместил им моральный вред.

Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий

Летом 2021 года Михаил Ефремов уже обращался к суду с кассационной жалобой о смягчении приговора в связи с наличием у него хронических заболеваний (астма и аллергия), но тогда артист получил отказ, возможно, как раз из-за перечисленных обстоятельств, связанных с его делом.

Адвокат потерпевших по делу Ефремова Александр Добровинский прокомментировал Лайфу информацию о прошении актёра перевести его на исправительные работы так:

— От потерпевших по поводу прошения Михаила Ефремова я пока ничего не слышал, но они смогут высказать своё мнение письменно или устно, а суд может его учесть, — заявил адвокат.

Если суд поверит в исправление Ефремова

Тем не менее ряд экспертов утверждают, что шанс на смягчение наказания у артиста есть. Некоторые юристы считают, что на данном этапе отбытия Ефремовым его срока наказания, если в суде будет установлено, что он не представляет общественной опасности, то решающими обстоятельствами будут факт возмещения вреда и положительные характеристики артиста от администрации исправительных учреждений. С последними у Михаила проблем нет.

— Насколько мне известно, Михаил Ефремов сидит без дисциплинарных взысканий, соблюдает распорядок и работает, нареканий у администрации к нему нет, — сообщил Лайфу источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Возможно, что перечисленные обстоятельства как раз и будут учтены при решении суда о переводе Ефремова на принудительные работы.

Если это произойдёт, то актёра, скорее всего, переведут из колонии в один из исправительных центров ФСИН. По факту такие центры представляют из себя обычные общежития без ограждений и КПП, с особым распорядком пребывания. О том, что это исправительные учреждения, напоминают только сотрудники инспекции ФСИН, которые дежурят на разных участках. Распорядок дня в исправительных центрах такой: подъём в шесть утра, завтрак, который осуждённые готовят себе сами, затем принудительные работы в организации, с которой у ФСИН заключён договор. Инспекторы следят, чтобы все постояльцы возвращались в общежитие, которое нельзя покидать в ночное время. Алкоголь и наркотики, само собой, запрещены, а вот гаджеты и интернет — нет.

На усмотрение должностных лиц ФСИН переведённого на принудительные работы могут вообще отправить жить домой. Правда, такой заключённый будет обязан соблюдать режим и запреты и сам из дома будет ездить на установленные работы.

В Москве есть два исправительных центра, в которых мог бы работать Ефремов, оба находятся в Зеленограде. Ещё 10 — в разных районах Московской области. По словам источника во ФСИН, там привлекают к работам на промышленных предприятиях, стройках и в аграрном секторе.

— Никакого подметания улиц или другой грязной работы не предусмотрено, — пояснил источник.

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV А вы бы отпустили Ефремова в Москву на принудительные работы? 0 Он уже отбыл часть срока, осознал свои ошибки, можно и смягчить наказание Нет, он ещё не исправился, не искупил свою вину Он хочет в Москву, чтобы опять пить и гулять Пусть лучше просится добровольцем на СВО

Авторы Максим Греков