Супруги-депутаты Рады Королевская и Солод сложили мандаты

Депутат Верховной рады от запрещённой на Украине фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и её коллега — муж Юрий Солод — приняли решение сложить мандаты. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в парламенте и ОПЗЖ.

"Народные депутаты Наталья Королевская и её муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов", — пишет издание.