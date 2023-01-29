Супруги-депутаты Рады Королевская и Солод сложили мандаты
Депутаты Верховной рады Королевская и Солод решили сложить мандаты
Наталья Королевская. Фото © Wikipedia
Депутат Верховной рады от запрещённой на Украине фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и её коллега — муж Юрий Солод — приняли решение сложить мандаты. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в парламенте и ОПЗЖ.
"Народные депутаты Наталья Королевская и её муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов", — пишет издание.
Как сообщают украинские СМИ, супруги с начала российской специальной военной операции отсутствовали в стране, а на прошлой неделе появилась информация, что их хотят лишить гражданства, а затем и мандата, если те не вернутся в Незалежную.
Кстати, ранее это случилось с Виктором Медведчуком. Верховная рада лишила оппозиционера и бывшего главу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутатского мандата. За данное решение проголосовало большинство. Кроме того, его лишили и украинского гражданства.