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29 января, 12:53

Супруги-депутаты Рады Королевская и Солод сложили мандаты

Депутаты Верховной рады Королевская и Солод решили сложить мандаты

<p>Наталья Королевская. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Наталья Королевская. Фото © Wikipedia

Депутат Верховной рады от запрещённой на Украине фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и её коллега — муж Юрий Солод — приняли решение сложить мандаты. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в парламенте и ОПЗЖ.

"Народные депутаты Наталья Королевская и её муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов", — пишет издание.

Как сообщают украинские СМИ, супруги с начала российской специальной военной операции отсутствовали в стране, а на прошлой неделе появилась информация, что их хотят лишить гражданства, а затем и мандата, если те не вернутся в Незалежную.

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Кстати, ранее это случилось с Виктором Медведчуком. Верховная рада лишила оппозиционера и бывшего главу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутатского мандата. За данное решение проголосовало большинство. Кроме того, его лишили и украинского гражданства.

Николь Вербер

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