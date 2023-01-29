Al Arabiya узнал об участии авиации США в атаке дронов в Иране
Al Arabiya: Авиация США участвовала в атаке беспилотников на цех с боеприпасами в Исфахане
При атаке беспилотников на объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан были задействованы Военно-воздушные силы Соединённых Штатов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
"В ударе беспилотниками, направленном на Иран, участвовала американская авиация", — заявили журналисты со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.
Предварительно установлено, что целью атаки был склад с ракетами. Как отметил источник, Ирану были переданы сообщения, что "объекты по производству баллистических ракет не будут разрешены".
Напомним, склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. После чего на объекте произошёл взрыв. Один из дронов, как утверждается, был сбит, два других перехвачены. Склад получил незначительные повреждения, пострадавших нет.