Al Arabiya узнал об участии авиации США в атаке дронов в Иране

При атаке беспилотников на объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан были задействованы Военно-воздушные силы Соединённых Штатов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"В ударе беспилотниками, направленном на Иран, участвовала американская авиация", — заявили журналисты со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Предварительно установлено, что целью атаки был склад с ракетами. Как отметил источник, Ирану были переданы сообщения, что "объекты по производству баллистических ракет не будут разрешены".