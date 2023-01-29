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29 января, 12:45

Al Arabiya узнал об участии авиации США в атаке дронов в Иране

Al Arabiya: Авиация США участвовала в атаке беспилотников на цех с боеприпасами в Исфахане

При атаке беспилотников на объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан были задействованы Военно-воздушные силы Соединённых Штатов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"В ударе беспилотниками, направленном на Иран, участвовала американская авиация", — заявили журналисты со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Предварительно установлено, что целью атаки был склад с ракетами. Как отметил источник, Ирану были переданы сообщения, что "объекты по производству баллистических ракет не будут разрешены".

Россияне не пострадали при атаке дронов и взрыве на военном объекте в Иране

Россияне не пострадали при атаке дронов и взрыве на военном объекте в Иране

Напомним, склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. После чего на объекте произошёл взрыв. Один из дронов, как утверждается, был сбит, два других перехвачены. Склад получил незначительные повреждения, пострадавших нет.

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Twitter.com / IranIntl

Ирина Фальке

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