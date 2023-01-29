Москалькова обратилась в ООН и Красный Крест из-за удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
Удары Вооружённых сил Украины по больнице в Новоайдаре свидетельствуют о нарушении Киевом одного из пунктов Женевской конвенции, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В связи с этим она обратилась в ООН и МККК с требованием не допускать нарушение прав человека.
"Действия ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской конвенции 1949 года <...> Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушение прав человека, призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию", — написала Москалькова в "Телеграме".
Омбудсмен напомнила, что, согласно международной конвенции, "гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения".
"Уверена, что "новый Нюрнберг" даст суровую оценку и этому преступлению против человечности", — добавила Москалькова.
Напомним, 28 января Вооружённые силы Украины выпустили по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате атаки 14 человек погибли, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести. Министерство пообещало наказать всех причастных.
АГН "Москва"